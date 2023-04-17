Улицу Бабушкина в Екатеринбурге закроют до середины октября

В Екатеринбурге на несколько месяцев закроют движение транспорта по улице Бабушкина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение будет закрыто на участке от улицы Фронтовых Бригад до дома №12 на улице Бабушкина с 1 мая по 15 октября 2023 года. Как пояснили в мэрии, это связано с производством работ по ремонту тепломагистрали.

Движение транспорта будет направлено по улицам Краснофлотцев, Стачек и Фронтовых Бригад. При производстве работ будет обеспечена возможность проезда к домам № 1/1, 2, 2а, 5а, 6в, 7, 9, 11 по улице Бабушкина.

По завершении работ строители восстановят все элементы нарушенного благоустройства. В администрации просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.