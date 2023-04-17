Российские военные отразили две контратаки ВСУ на двух участках фронта

Российские военные отбили две контратаки ВСУ на двух участках фронта. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Так, на червоно-дибровском участке российские разведчики вскрыли перемещение на технике штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Армейской авиацией был нанесен ракетный удар, в результате противник понес потери в живой силе и технике.

Кроме того, взвод на боевых бронированных машинах 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ попытался вернуть утраченные позиции на ямполовском участке. В результате огневого поражения ствольной артиллерии группировки "Центр" противник понес потери и был отброшен на ранее занимаемые позиции, передает РИА Новости.

Напомним, штурмовые отряды "Вагнер" ведут боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах города Артемовск. Действующие на флангах подразделения ВДВ оказывают штурмовым отрядам поддержку и пресекают попытки противника доставить в город боеприпасы и ввести резервы.

При этом подразделения ЧВК "Вагнер" передали свои позиции в Зализнянском, Сакко и Ванцетти, Николаевке, Яковлевке и других населенных пунктах к северу от Бахмута Вооруженным силам РФ. С этого рубежа в самое ближайшее время должно начаться широкомасштабное наступление российских войск. В настоящее время ЧВК "Вагнер" полностью сконцентрирована на взятии Бахмута.

Напомним, бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предоставил отчет о количестве смертей со стороны украинских военных. По его словам, с 19 марта 2022 г. безвозвратные потери противников ЧВК составили 38 тыс. человек, из которых 32 тыс. человек приходится на Бахмут, Соледар и окрестности при блокировании Бахмута".