17 Апреля 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: пресс-служба президента Украины

Полковник США заявил, что Байден лжет о конфликте на Украине

Президент США Джо Байден лжет американцам о роли США в конфликте на Украине. Об этом написал полковник в отставке, автор девяти книг Роберт Магиннис в статье для Fox News.
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Он перечислил примеры лжи прошлых президентов США, которые обещали не ввязываться в войны, но очень быстро забывали о своих обещаниях. Так, Франклин Рузвельт в 1940 году солгал американцам, что американские солдаты не будут участвовать ни в каких заграничных войнах. Линдон Джонсон в 1964 году заявил об угрозе, исходящей от Северного Вьетнама, чтобы сохранить свою власть. Однако затем развязал войну, солгав о нападении на американские силы в Тонкинском заливе, что стоило жизни более 58 тыс. американцев. Джордж Буш в 2003 году солгал о химическом оружии у Ирака. Ранее врали и другие президенты: Джеймс Полк - о вторжении Мексики, Уильям Маккинли - о нападении Испании.

Полковник опасается, что Байден может отправить американских солдат на Украину. Во всяком случае он явно лжет о роли США на Украине. Разведданные свидетельствуют о том, что конфликт развивается не так он говорит. Но сторонники Байдена сосредоточены на факте утечке информации, чтобы отвести внимание от сути вопроса.

"Мы должны спросить: в чем правда? Вовлечена ли Америка в военный конфликт более непосредственно, чем сообщалось ранее? Воюют ли американские войска с русскими? Неужели администрация Байдена намеренно истощает наши оружейные арсеналы в угоду китайцам? Может ли Украина действительно выиграть войну против гигантской России?.. Байден никогда не объяснял наши национальные интересы в этом военном конфликте, кроме признания того, что мы помогаем защитить украинскую "демократию" и удержать русских от поглощения большей части Европы. В прошлом году Байден пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и это очень похоже на войну во Вьетнаме", - пишет Магиннис.

Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению.

Теги: США, Украина, Лжо Байден



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