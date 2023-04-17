17 Апреля 2023
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Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени муж и жена погибли во время пожара в бытовом вагончике

В Тюмени муж и жена погибли во время пожара в бытовом металлическом вагончике на ул. Комарова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР, по факту смерти супругов начата доследственная проверка. По предварительным данным, следов насильственной смерти нет.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины пожара, и условия, которые могли привести к трагедии. Следователи осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. В качестве приоритетной версии возгорания называют неисправность электроприборов. Точные причины станут известны после проведения судебно-медицинских и пожарно-технических экспертиз.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Теги: бытовой вагончик, пожар, следственный комитет



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