В Челябинской области национальной парк закрыли для туристов
В Челябинской области закрыли для посещения национальный парк "Зигальга".
"Запрет распространяется как на многодневные, так и на однодневные походы и экскурсии", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе нацпарка.
Такое решение было принято из-за введения на территории Катав-Ивановского района особого противопожарного режима. На территории нацпарка класс пожарной опасности повысился до четвертого из-за сухой погоды.
Напомним, с начала апреля в национальном парке "Зигальга" были временно запрещены многодневные походы.
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