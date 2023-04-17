В Челябинской области национальной парк закрыли для туристов

В Челябинской области закрыли для посещения национальный парк "Зигальга".

"Запрет распространяется как на многодневные, так и на однодневные походы и экскурсии", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе нацпарка.

Такое решение было принято из-за введения на территории Катав-Ивановского района особого противопожарного режима. На территории нацпарка класс пожарной опасности повысился до четвертого из-за сухой погоды.

Напомним, с начала апреля в национальном парке "Зигальга" были временно запрещены многодневные походы.