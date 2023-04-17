В ДНР высадят леса из российских саженцев

В ДНР планируют за три года высадить около 300 гектаров леса в рамках плана по восстановлению лесов, заявил председатель государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства республики Алексей Шебалков. Речь идет о той территории, которая была до начала СВО.

Посадочный материал был доставлен из регионов России. Так, около 100 тыс. сеянцев сосны и ели поставила Ленинградская область. Они обладают увеличенной приживаемостью за счет закрытой корневой системы.

Донбасс находится в степной зоне, лесов практически нет, а имеющиеся расположены фрагментарно и имеют в основном искусственное происхождение. Естественные леса расположены на севере республики, в долине Северского Донца, эта территория до сих пор оккупирована Украиной.