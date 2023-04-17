Костомарову до протезирования сделают несколько операций

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову сделают несколько операций перед протезированием.

"Роману еще предстоят несколько операций перед протезированием. После протезирования – реабилитация, он должен адаптироваться к протезам, так что домой еще нескоро попадет. Он хочет покинуть больницу сам, самостоятельным человеком", - сказал ТАСС источник.

Напомним, ранее стало известно, что Костомарова готовят к протезированию. Врачи были вынуждены удалить ему несколько пальцев на руках и часть стопы из-за сепсиса и некроза. В начале апреля выяснилось, что он остается в реанимации.