В Казахстане из-под завалов дома, где взорвался газ, извлечены три тела

В Казахстане спасатели извлекли из-под завалов дома, где взорвался газовый баллон, четверых живых и троих погибших.

Всего госпитализировано восемь человек, включая спасенных и обратившихся за медицинской помощью, уточняет МЧС Казахстана.

Напомним, сегодня утром в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме, расположенном во втором микрорайоне Жанаозена, произошел взрыв газового баллона без горения. Обрушился подъезд на площади в 150 "квадратов".