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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Второго подростка из спецшколы Екатеринбурга арестовали по подозрению в изнасиловании 12-летнего мальчика

Чкаловский районный суд Екатеринбурга поместил 15-летнего воспитанника спецшколы под арест по подозрению в изнасиловании 12-летнего ученика того же учебного заведения. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, под стражей подросток пробудет до 11 июня текущего года, как и его друг 16-ти лет, арестованный по этому же обвинению.
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Ранее сообщалось, что об ужасах "наказаний", будто бы инициированных одним из педагогов, рассказали сами воспитанники спецшколы №124. Директора заведения отстранили от должности, сейчас выясняются все обстоятельства. На скандальную ситуацию в спецшколе, где детей якобы заставляли избивать и насиловать друг друга, обратил внимание Уральский родительский комитет.

Позднее, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил Накануне.RU, что намерен лично приехать в спецшколу и все там выяснить.

Теги: Екатеринбург, подросток, спецшкола, арест, изнасилование



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