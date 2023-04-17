17 Апреля 2023
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Фото: Накануне.RU

ПДД для электросамокатов могут пересмотреть уже этой осенью

Осенью разделы ПДД, связанные с передвижением на самокатах, могут пересмотреть. Они вступили в силу только 1 марта, поэтому власти хотят посмотреть на итоги хотя бы одного сезона "правоприменительной практики", чтобы понять – насколько новые правила адекватны.

Претензии к новым пунктам ПДД у разных участников движения есть уже сейчас. Так, многие жалуются на разрешение двигаться со скоростью 25 км/ч по тротуарам.

Минтранс и МВД разрабатывали правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) три года. Теперь в правилах есть специальные знаки для СИМ, ограничения скорости и т.д. Новые пункты в целом поддержали в мэрии Москвы и кикшеринговые операторы, а вот в Союзе пешеходов заявляли о необходимости корректировки правил, пишет "Коммерсант".

Теги: пдд, электросамокат, пешеходы



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