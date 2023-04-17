WP: Большинство заявивших об уходе из России компаний продолжили работу в стране

Большинство иностранных компаний, заявлявших о приостановлении или прекращении деятельности в России, остались и продолжили работу в стране, пишет газета The Washington Post.

Как отмечает издание, оставшиеся в России западные компании часто сильно зависят от местного бизнеса и не хотят уходить из-за связанных с этим действием финансовых потерь. Некоторые организации хотели продать свои российские активы, однако до сих пор не сделали этого, поскольку не смогли найти покупателей или пытаются снизить стоимость ухода из России.

В январе спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 75,9% иностранных компаний осталось в России, а те, кто ушли, терпят миллиардные издержки. Парламентарий подчеркнул, что отечественные предприятия заполняют освободившиеся ниши и наращивают объемы. По его данным, производство одежды показало рост в 42%, а выпуск лекарств — в 15%.

Между тем, в МВФ признают, что в России, несмотря на санкции и разного рода "потолки цен", в 2023 году все-таки может произойти рост экономики. Скромные 0,3% роста ВВП пришли на смену прошлому прогнозу того же МВФ о падении на 2,3%. А спад в 2022 году составил 2,2%, несмотря на мрачные прогнозы о снижении на 6-10%.

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева считает, что российская экономика могла бы расти куда больше, но финансовые власти РФ и сами фактически сдерживают этот рост, осуществляя жесткую денежно-кредитную политику.

"Даже в условиях санкций можно было пройти без спада экономики, особенно если бы ЦБ не осуществлял свою рестрикционную политику с учетом того, что цены на сырье и энергоносители в 2022 году были на очень высоком уровне, в определенные моменты зашкаливали. Конечно, санкции, с одной стороны, способствуют спаду, поскольку есть разрыв логистических цепочек, есть отсутствие поставок компонентов, но, с другой стороны, они расширяют спрос на импортозамещение, потому что нужно эти же ниши заполнять отечественным производством, да и ВПК дает очень мощный стимул к росту промышленности, ведь это не только сам ВПК, но и по цепочке все остальное", — комментирует она не сбывающиеся прогнозы МВФ.