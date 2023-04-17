17 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жителя Екатеринбурга ждет суд за убийство таксиста и угон его авто

Житель Екатеринбурга готовится предстать перед судом за убийство водителя такси и угон его автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, преступление было совершено 12 ноября прошлого года: пьяный уралец ехал в такси и поссорился с водителем, после чего решил его убить. Сначала он нанес шоферу несколько ударов, а затем, вооружившись неустановленным колюще-режущем предметом, ударил им таксиста в область груди. В результате водитель скончался.

После этого убийца решил забрать автомобиль своей жертвы. На нем его и задержали сотрудники полиции, когда он катался по области.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело рассмотрит Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.

Теги: такси, убийство, суд, Екатеринбург



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