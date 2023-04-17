Жителя Екатеринбурга ждет суд за убийство таксиста и угон его авто

Житель Екатеринбурга готовится предстать перед судом за убийство водителя такси и угон его автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, преступление было совершено 12 ноября прошлого года: пьяный уралец ехал в такси и поссорился с водителем, после чего решил его убить. Сначала он нанес шоферу несколько ударов, а затем, вооружившись неустановленным колюще-режущем предметом, ударил им таксиста в область груди. В результате водитель скончался.

После этого убийца решил забрать автомобиль своей жертвы. На нем его и задержали сотрудники полиции, когда он катался по области.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело рассмотрит Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.