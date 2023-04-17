В Тобольске самолет прервал полет из-за попадания птиц в двигатель
В Тобольске транспортная прокуратура проводит проверку из-за столкновения самолета с птицами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел накануне. Самолет Superjet -100 95M авиакомпании "Россия", следующий по маршруту Тобольск - Санкт-Петербург, был вынужден вернуться на аэродром вылета. По сообщению командира воздушного судна, после взлета произошло столкновение с птицами. Было принято решение прервать полет.
На борту находилось 73 пассажира, в том числе пять детей, а также пять членов экипажа. Посадка прошла благополучно.
В настоящий момент самолет отстранен от полетов, проводится оценка его технического состояния. Прокуратура даст оценку орнитологической безопасности полетов.
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