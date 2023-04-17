Международный паралимпийский комитет "подвесил" судьбу российских спортсменов до сентября

Международный паралимпийский комитет (IPC) оставляет вопрос участия российских и белорусских спортсменов в Паралимпиаде 2024 года (как и в других международных соревнованиях) подвешенным как минимум до осени. Глава IPC Эндрю Парсонс заявил, что вопрос о восстановлении членства в организации российского и белорусского комитетов рассмотрят на генассамблее организации в сентябре.

При этом вопрос будет обсуждаться и до этого момента. 25 апреля трибунал IPC должен рассмотреть апелляцию российского национального паралимпийского комитета на решение об отстранении. Также Парсонс заявил, что внеочередная генеральная ассамблея "может быть созвана в любое время".

"Нужно подождать и посмотреть, какие будут действия, и понять, изменилось ли что-то на геополитическом уровне", - добавил глава IPC.