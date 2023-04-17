Бастрыкин поручил провести проверку после нападения мигрантов на прохожих в Магнитогорске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нападении мигрантов на прохожих в парке Магнитогорска.

Напомним, о нападении подростков в соцсетях рассказала местная жительница. Она гуляла в парке с мужем и друзьями. Мужчины сделали подросткам замечание. После этого их окружила "толпа людей нерусской национальности" с палками, топорами, клюшками. Один из нападавших ударил ее мужа.

Сотрудники полиции установили участников конфликта. Их опросили. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову провести процессуальную проверку по информации и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах. "Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.