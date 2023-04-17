17 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: facebook Олег Букин

В Екатеринбурге воспламенилось старинное здание бывшей горбольницы

В старинном здании бывшей горбольницы Екатеринбурга на ул. Челюскинцев, 5 произошел пожар. Тревожное сообщение пожарным поступило ночью на 17 апреля. Спасатели предполагают, что здание мог кто-то поджечь, заявляет глава общественного движения "Уральский хронотоп" Олег Букин, приезжавший сегодня ночью на место происшествия.

Напомним, что еще в 2018 году "Уральский хронотоп" выступал за постановку бывшей горбольницы на государственную охрану комплекса зданий медгородка. С таким предложением общественники вышли к Свердлохранкультуры, однако чиновники заключили, что здание не обладает архитектурной и исторической ценностью.

После закрытия больницы, обитателями здания стали бездомные и бродячие животные.

Теги: Екатеринбург, горбольница, поджог, пожар



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