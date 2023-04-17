На ТМК запущен новый цифровой канал взаимодействия с клиентами

Трубная металлургическая компания (ТМК) запустила новый цифровой канал взаимодействия с клиентами. Теперь общение с текущими и потенциальными заказчиками доступно также в Telegram-чате "Поддержка клиентов ТМК".

Как сообщает пресс-служба ТМК, написать в чат можно по ссылке https://t.me/Customersupport_TMKBOT. В настоящий момент запросы в мессенджере в режиме онлайн обрабатывают сотрудники Единого контактного центра ТМК, в дальнейшем сервис будет частично автоматизирован. С помощью чата можно получить консультацию по наличию, стоимости, заводах-производителях трубной продукции, запросить контакты менеджера и информацию о времени работы складов.

Помимо чата в Telegram доступны такие каналы взаимодействия клиентов с ТМК как единый номер телефона 8 800 2345 005 для звонков по РФ и +7 495 788 50 05 для звонков из стран СНГ, электронная почта sales@tmk-group.com и онлайн-консультант на сайте компании.