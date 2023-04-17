17 Апреля 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.ru

В Японии передан прокуратуре человек, бросивший взрывное устройство в премьер-министра

В Японии полиция передала прокуратуре задержанного после инцидента с японским премьером Фумио Кисидой. Об этом сообщает "Интерфакс".
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15 апреля 24-летний Рюдзи Кимура, находясь в 10 метрах от премьера в толпе из 200 человек, бросил самодельное взрывное устройство. Прогремел взрыв. Кисида не пострадал.

Это уже не первое крупное покушение на японских политиков. 8 июля 2022 г. бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступал перед своими сторонниками с предвыборной речью, когда в него совершил два выстрела вооруженный мужчина. 67-летний Абэ был ранен в грудь и в шею и позже скончался в больнице Медицинского университета Нары.

Обвиняемый в убийстве Абэ безработный японец Тэцуя Ямагами признан вменяемым и помещен в тюрьму.

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Теги: Фумио Кисида, премьер-министр, Япония



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Ранее 15.04.2023 09:20 Мск Вблизи места выступления премьера Японии прогремел взрыв


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