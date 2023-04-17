Крупнейший на Урале скейт-парк RCC EXTREME открывает новый сезон
В ближайшую субботу, 22 апреля, в Екатеринбурге на аллее рядом с КРК "Уралец" состоится открытие нового сезона крупнейшего на Урале скейт-парка RCC EXTREME.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в течение всего дня на площадке будут работать фудкорты, фотозона, зона street dance, а также зона свободного граффити, где любой желающий под наставничеством профессиональных граффити-художников сможет принять участие в создании арт-объекта в режиме реального времени. Гостей ждут зажигательные диджей-сеты, мастер-классы по экстремальным видам спорта и street dance, а также розыгрыш подарков от RCC EXTREME.
Предварительная программа мероприятия:
12.00 – Скейт-парк будет доступен для свободного посещения.
17.30 – Показательные вступления профессиональных спортсменов.
18.00 – Выход хедлайнеров мероприятия – Вани Дмитриенко и Macan.
Скейт-парк RCC EXTREME будет доступен для свободного посещения в течение всего сезона. В день мероприятия доступ на площадку осуществляется при наличии защитного шлема. В зону для профессионального катания допускаются лица, достигшие 14 лет, при наличии паспорта.
Напомним, что скейт-парк площадью 1,5 тысячи квадратных метров был построен при поддержке Русской медной компании и открыт в 2022 году.