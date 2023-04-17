17 Апреля 2023
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Общество
Фото: Накануне.RU

Объявленный в розыск мэр Большого Камня "всплыл" в зоне СВО

Мэр Большого Камня (Приморский край) Рустям Абушаев испытал острый прилив патриотизма после того, как стал фигурантом дела о мошенничестве. Он проехал через всю страну, чтобы добровольцем принять участие в СВО. При этом мужчина находится в федеральном розыске.

Видеоролик с признанием о том, что он уехал на Донбасс, Абушаев опубликовал в своем Telegram-канале.

"Решение приехать сюда я принял давно, но острую необходимость особенно прочувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных. Это наша Родина, наши люди и я хочу защищать свою страну и своих людей", - цитирует Абушаева "Коммерсант".

Разыскиваемый заявляет, что "если бы здесь наши ребята не отстаивали интересы нашей Родины, враг давно уже был и под Смоленском, и под Москвой, и даже возможно во Владивостоке".

Чиновник обвиняется в мошенничестве с земельными участками и незаконном предпринимательстве. Прокуратура региона сообщила, что признала законным заведение уголовного дела в отношении мэра.

По версии следствия, с июня 2019 по июль 2020 года в фиктивную собственность инвалида и ветерана труда были предоставлены два земельных участка на территории полуострова Де-Фриз и поселка Ключевой площадью более 3 га. Рыночная стоимость участков оценивается в 54 млн руб. После этого земля была переоформлена на третьих лиц, разделена на 22 более мелких участка, которыми фигуранты уголовного дела "распорядились по своему усмотрению".

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Теги: рустям абушаев, розыск, зона сво



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