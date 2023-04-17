Старт голосования. Вихарев призвал екатеринбуржцев отдать свой голос за парк "Уралмаш"

В Екатеринбурге стартовало голосование за городское пространство, благоустройством которого город займется уже в следующем году. Два года подряд федеральные деньги получал парк "Преображенский", обставляя Летний парк "Уралмаш", однако в этом году "Преображенский не участвует", а потому, считает депутат гордумы Алексей Вихарев", у уралмашевцев есть все шансы обзавестись современной благоустроенной зеленой зоной.

"Решающая битва за летний парк "Уралмаш" началась. Мы голосовали за большие федеральные деньги на обновление парка уже несколько раз, но год от года уступали Академическому. Теперь Академ не участвует. Теперь наш парк "Уралмаш" - главный кандидат на победу. Нужно только объединиться, показать нашу силу и всем-всем-всем проголосовать. Это моя мечта и моя просьба к вам", - написал депутаты в своих соцсетях, призывай голосовать.

Вихарев напомнил, что за годы противостояния "Преображенского" и "Уралмаша", общественники смогли привлечь внимание ко второму, перевести парк в собственность ЦПКиО, провели в нем "УралМасленицу", начали приводить территорию в порядок и добились от мэрии 6 млн рублей на проект благоустройства.

Голосование продлится до 31 мая. Кроме "Уралмаша" в голосовании участвует еще четыре парка.