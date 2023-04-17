На Белгородской ТЭС произошел пожар, в городе пропал свет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пожарах на гражданских объектах.

По его данным, пострадавших нет.

Позднее в своем телеграм-канале Гладков заявил, что оба пожара - в Белгороде и Белгородском районе - полностью потушены. Он не привел подробностей. При этом незадолго до его сообщения в соцсетях распространили видео пожара на Белгородской ТЭС.

Предположительно, причиной стал упавший украинский беспилотник, пишет Mash. По данным телеграм-канала, в городе частично пропал свет. Ранее сообщалось о работе ПВО.

На прошлой неделе сообщалось, что беспилотник ВСУ со взрывчаткой врезался в забор международного аэропорта в Белгороде, при падении взрывное устройство сдетонировало. Поврежден забор и кабель сигнализации.

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