Нефтяники и власти Ямальского района подписали меморандум о сотрудничестве в социальной сфере

Администрация Ямальского района и "Газпромнефть-Заполярье" заключили меморандум о сотрудничестве. Документ подписали глава муниципалитета Андрей Кугаевский и генеральный директор Владимир Крупеников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Меморандум закрепляет основные направления сотрудничества нефтяников с Ямальским районом на 2023 год. В частности, речь идет о реализации проектов, нацеленных на повышение качества жизни ямальцев, в том числе проведении программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

"С этого года здесь запускается программа социальных инвестиций "Родные города". Местные жители смогут не просто участвовать в масштабных культурных и образовательных проектах компании "Газпром нефть", но и реализовать собственные общественно значимые инициативы" – прокомментировал генеральный директор "Газпромнефть-Заполярья" Владимир Крупеников.

В этом году ярсалинцы впервые смогли принять участие в грантовом конкурсе программы, чтобы получить поддержку в реализации своих идей. Для юных ямальцев проводят масштабные образовательные мероприятия по профориентации и популяризации нефтегазовых и IT-профессий – интеллектуальный турнир "Умножая таланты" и научный форум "Полюс знаний".

Также при поддержке "Газпромнефть-Заполярья" в районе реализуется программа "Родные музеи", благодаря которой жители смогли посетить в Яр-Сале выставку картин современных художников.

"Газпромнефть-Заполярье" – наш надежный партнер. Предприятие реализует в Ямальском районе ряд масштабных социальных проектов и заботится о благополучии его жителей. Подписанный меморандум закрепляет приоритетные направления, по которым мы продолжим совместно работать для сохранения высоких темпов развития района", – отметил глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

Вместе с этим предприятие продолжит поддерживать объединения коренных малочисленных народов Севера и оказывать адресную помощь семьям тундровиков. Так, "Газпромнефть-Заполярье" содействует Ямальскому районному общественному движению коренных малочисленных народов Севера "Ямал" в реализации проектов по защите прав и интересов коренных жителей.

Напомним, предприятие реализует проекты, направленные на повышение качества жизни в Ямальском районе, с 2019 года.