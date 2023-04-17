Жителя Магнитогорска оштрафовали за пропаганду терроризма из-за СВО

Жителя Магнитогорска приговорили к штрафу в размере 350 тысяч рублей за публичные призывы к терроризму и экстремизму.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ, мужчина в соцсетях распространял призывы к насильственным действиям в отношении высших лиц государства в связи с проведением специальной военной операции.

Осужденный раскаялся и признал вину.

Напомним, в Новом Уренгое мужчину осудили за публичные призывы к терроризму и экстремизму через интернет. Осужденный с 2020 по 2021 год публиковал на своих страницах в соцсетях тексты, фотографии, комментарии, направленные на "формирование у неограниченного круга лиц идеологии терроризма и экстремизма" и допустимости насилия. Суд приговорил виновного к семи годам лишения свободы.