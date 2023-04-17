В Казахстане в жилом доме взорвался газовый баллон, пострадали 11 человек

В Жанаозене (Казахстан) в 5.00 (по времени Астаны) в жилом доме взорвался газовый баллон.

Речь идет о двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме, расположенном во втором микрорайоне Жанаозена, сообщает МЧС Казахстана. По предварительным данным, произошел взрыв газового баллона без горения. Обрушился подъезд на площади в 150 "квадратов" (общая площадь дома – 600 кв. м). Пострадало 11 человек, переданы работникам медицинской службы.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняют.

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