17 Апреля 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: t.me/qr_tjm

В Казахстане в жилом доме взорвался газовый баллон, пострадали 11 человек

В Жанаозене (Казахстан) в 5.00 (по времени Астаны) в жилом доме взорвался газовый баллон.

Речь идет о двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме, расположенном во втором микрорайоне Жанаозена, сообщает МЧС Казахстана. По предварительным данным, произошел взрыв газового баллона без горения. Обрушился подъезд на площади в 150 "квадратов" (общая площадь дома – 600 кв. м). Пострадало 11 человек, переданы работникам медицинской службы.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняют.

Жилой дом в Жанаозене, пострадавший от взрыва газового баллона(2023)|Фото: t.me/qr_tjm

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Теги: Жанаозен, взрыв, баллон



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Развитие сюжета:

Ранее 17.04.2023 09:10 Мск В Казахстане из-под завалов дома, где взорвался газ, извлечены три тела


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