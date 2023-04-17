Минтранс дождется конца сезона и скорректирует правила дорожного движения

Действующие с марта 2023 года правила дорожного движения для пользователей электросамокатов будут скорректированы только после анализа "правоприменительной практики".

Об этом Министерство транспорта России сообщило главе комиссии по транспорту заксобрания Санкт-Петербурга Алексею Цивилеву, который ранее просил кабмин РФ перенести вступление ПДД в силу. По словам народного избранника, разрешение ездить на электросамокатах по тротуарам со скоростью 25 км/ч угрожает пешеходам.

Несмотря на это, чиновники хотят посмотреть на результаты этого сезона. Одни эксперты считают, что правила нужно править прямо сейчас, не дожидаясь роста числа пострадавших. Другие предлагают подождать до осени, после чего делать выводы, параллельно занимаясь подготовкой инфраструктуры для более безопасной езды, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в России с 1 марта введены правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ).