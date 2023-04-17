В торговых сетях зафиксирован всплеск нарушений

Больше половины проверок надзорных органов сетевых супермаркетов и гастрономов в России заканчиваются выявлением нарушений.

Об этом говорится в данных единого реестра проверок Генпрокуратуры. Анализ провела организация "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ). Среди главных нарушений — несоответствие ценника и стоимости на кассе, торговля просроченной продукцией и несоблюдение условий хранения.

Число выявляемых нарушений заметно выросло в магазинах экономкласса. В первую тройку по числу полученных предписаний попали торговые сети "Светофор", "Красное & Белое" и "Ашан".

Как сообщил председатель ОПИ Олег Павлов, рейды говорят о беспрецедентных масштабах фальсификации молочной продукции, что выявляется с помощью государственной системы маркировки "Честный знак". Также в магазинах часто торгуют просроченной продукцией, а санитарные нормы часто полностью игнорируются.

Председатель правления Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий заявил, что проблемы с антисанитарией, просрочкой и другими нарушениями типичны почти для всех крупных торговых сетей вне зависимости от бренда, сообщают "Известия".