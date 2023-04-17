В России предложили ограничить торговые наценки на мороженую рыбу

Федеральное агентство по рыболовству России предложило ограничить торговую наценку в 30% на мороженую горбушу, сельдь, минтай и сардину иваси.

По данным Рыбного союза, сегодня наценка на рыбу в стране составляет от 40 до 60%. Чаще всего стоимость завышают торговые точки, где доплата может увеличиваться на 50% на федеральном уровне и на 40% — на региональном. Как признаются торговые сети, минимальное изменение наценки сразу приводит к снижению объемов продаж.

По объединенным данным из регионов, в настоящее время средняя цена за 1 кг свежемороженой сельди составляет 115–176 руб., минтая — 160–181 руб., горбуши — 360–609 руб., сардины — 100–120 руб. Однако цена зависит от размера рыбы.

Как сообщили в пресс-службе ФАС, еще с 2021 года антимонополисты проводят с торговыми сетями работу по добровольному ограничению наценок на социально значимые продовольственные товары, в том числе на неразделанную мороженую рыбу.

Кроме того, ранее кабмин РФ утвердил документ, позволяющий субсидировать перевозку рыбной продукции ж/д транспортом, если она приобретена на бирже. Это позволяет торговым сетям транспортировать купленную на бирже рыбу по субсидируемым тарифам, сообщают "Известия".