17 Апреля 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба АвтоВАЗа

Начало продаж обновленной Lada Vesta могут перенести

Обновленная Lada Vesta должна поступить первым покупателям в июне текущего года.

Такой срок прогнозируют продавцы машины по итогам дилерской конференции Lada, которая состоялась 12 апреля в Сочи. Ранее президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявил, что продажи новинки должны начаться в мае, когда будут сформированы стоки у завода и дилеров.

Представитель компании сообщил, что завод планирует первые отгрузки Lada Vesta дилерам в мае, но сами продажи будут зависеть от того, когда именно салоны получат автомобили, что пока не известно.

Как правило, первые выдачи новинки клиентам происходят в течение месяца после того, как автомобиль появляется на складах дилера, сообщают "Ведомости".

Напомним, ранее "АвтоВАЗ" поднял цены на техническое обслуживание своих автомобилей.

Теги: Lada Vesta, АвтоВАЗ, автомобили, автопром



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