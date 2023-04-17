В Госдуме предложили уголовное наказание за надругательство над паспортом РФ

В ЛДПР разработали проект закона об уголовной ответственности за надругательство над паспортом РФ.

Надругательство над гербом, флагом или паспортом гражданина наказывается ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года, следует из текста документа.

Как отмечается в пояснительной записки к законопроекту, с 24 февраля 2022 года в СМИ стали появляться публикации о россиянах, которые на камеру сжигают свои паспорта, сообщает РИА "Новости".