СМИ: На Ямале и Чукотке появятся первые базы для запуска дронов

Первые крупные базы для беспилотников появятся в девяти поселках и городах Чукотки и Ямала.

На местных аэродромах и посадочных площадках в 2024 году организуют инфраструктуру для отслеживания и навигации дронов. Министерство транспорта России подготовило паспорт соответствующего федерального проекта.

Еще через год программу планируется расширить еще на 20 аэродромов в ХМАО и на Камчатке, а к 2030 году — на 290 городов в других регионах.

Отдаленные регионы выбраны в качестве пробных из-за низкой плотности населения и интенсивности полетов. Кроме того, тестовые запуски там осуществляет "Почта России", сообщают "Известия".