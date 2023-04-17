17 Апреля 2023
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Общество Сибирский ФО В России
Фото: Накануне.ru

Митволь заявил, что у него украли $150 тысяч из банка ОАЭ

Обвиняемый в хищении 900 млн руб. при строительстве метро в Красноярске глава совета директоров АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Олег Митволь подал заявление о краже у него более $150 тыс.

По его словам, деньги пропали со счета в одном из банков ОАЭ. Проверку по заявлению ведет военное следственное управление ГВСУ СК России по Красноярскому краю. В ОАЭ проводят проверку местные правоохранительные органы.

В настоящее время в России, где изготовлена доверенность, по которой деньги Митволя сняли со счета в ОАЭ, уголовное дело не инициировано, сообщает ТАСС.

Ранее суд в Красноярске продлил до 24 мая арест Митволя.

Теги: Митволь, кража



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