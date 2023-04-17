17 Апреля 2023
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Фото: пресс-служба ЦРЖ УрГАУ

Бастрыкин поручил открыть дело из-за бездействия властей Кубани по отлову бездомных собак

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после жалоб на бродячих собак в Краснодарском крае.

Как сообщает приемная председателя СКР во "ВКонтакте", граждане пожаловались следователям на "непринятие местной администрацией мер к отлову бродячих собак, нападающих на взрослых и детей". По данным СКР, с начала года животные укусили не менее 11 местных жителей.

Руководству СКР по Краснодарскому краю поручено инициировать уголовное дело по данной ситуации и представить доклад о его предварительных и окончательных результатах.

Напомним, в Оренбурге стая собак насмерть загрызла ребенка. Возбуждено два уголовных дела.

Теги: Бастрыкин, собаки, СКР



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