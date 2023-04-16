В Оренбурге стая собак загрызла ребенка

В Оренбурге стая собак насмерть загрызла ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Оренбургской области.

Возбуждено два уголовных дела по статьям халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Тело ребенка было обнаружено сегодня рядом с гаражами по улице Кольцевой в Промышленном районе города Оренбурга обнаружено тело несовершеннолетнего, на теле которого обнаружены рвано-укушенные раны. Действиям должностных лиц, отвечающих за отлов, будет дана правовая оценка.

Глава региона Денис Паслер в своем telegram-канале назвал произошедшее страшной трагедией. Он выразил соболезнования родным и близким ребенка, а также отметил необходимость изменения подхода в ситуации с бездомными животными, подчеркнув, что действующие сегодня законодательные меры недостаточны. Паслер заявил, что чипирование животных не является гарантией безопасности людей, поскольку зафиксированы сучаи нападения уже отловленных ранее животных.

"Мы направляли предложения по изменению закона в Правительство России и хотим, чтобы он был доработан. Сейчас всем главам муниципалитетов необходимо ещё раз незамедлительно провести обследование территорий, отловить всех безнадзорных неучтенных собак. Опираться стоит и на информацию от жителей. Напоминаю о персональной ответственности каждого главы, ведь речь идет о безопасности людей", - заявил он.