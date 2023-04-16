17 Апреля 2023
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Экономика За рубежом Украина
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Министр аграрной политики Украины раскритиковал решение Венгрии по сельхозпродукции

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский в разговоре с венгерским коллегой Иштваном Надем в онлайн-беседе выразил недовольство из-за запрета на импорт сельхозпродукции, сообщают РИА "Новости".

Сольский отметил необходимость продолжить обсуждение "для достижения договоренностей по поводу экспорта украинской сельскохозяйственной продукции". При этом он указал на "неприемлемость односторонних решений".

"В свою очередь, министр сельского хозяйства Венгрии заверил, что транзит для украинской агропродукции будет сохраняться и в дальнейшем. Стороны договорились провести консультации и в ближайшее время встретиться повторно", — добавили в министерстве.

Накануне Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок.

В конце марта главы правительств некоторых стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна из постсоветской республики.

В письме премьер-министры Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии указали на беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий.

Теги: приостановка импорта украинской сельхозпродукции, Венгрия, Польша, Украина



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