Владимир Путин провел рабочую встречу с министром обороны КНР

Владимир Путин в Кремле провел встречу с членом государственного совета, министром обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Во встрече также принял участие министр обороны России Сергей Шойгу.

Российский лидер отметил, что между Россией и Китаем по всем направлениям идет очень хорошее развитие отношений – в экономике, социальной, культурной, в образовательной отрасли.

"Но и по линии военных ведомств мы работаем так же активно, регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения, причем на разных театрах: и в Дальневосточном регионе, и в Европе, и на море, и на суше, и в воздухе", заявил президент, отметив, что это является еще одним важнейшим направлением, которое укрепляет доверительный, стратегический характер отношений между Россией и Китаем.

Ли Шанфу сообщил, что в последнее время сотрудничество России и Китая в военной и военно-технической областях развивается очень хорошо, и что это вносит большой вклад в обеспечение безопасности глобальной и региональной. Также министр отметил, что его визит в Москву - реализация мартовских договоренностей с председателем КНР Си Цзиньпином.

"После того как я занял должность Министра обороны КНР, это мой первый зарубежный визит. Я специально выбрал для этого Россию, для того чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение наших двусторонних отношений", - заявил он.