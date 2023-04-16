Минобороны РФ прокомментировало поднятие Тихоокеанского флота по тревоге

Российское министерство обороны прокомментировало учения сил Тихоокеанского флота на полигоне в Приморье.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, во время внезапной проверки боеготовности была проведена высадка морского десанта на необорудованное побережье в районе тактического поля Мыс Клерка в Приморском крае. При подходе к месту высадки экипаж корабля выставил маскирующую дымзавесу, а на берегу выполнили учения по уничтожению противника во взводном опорном пункте. Для поддержки десанта в бой были введены основные силы.

На этапе боевой стрельбы огонь по мишеням, имитирующим технику, долговременные огневые точки и пехоту противника, вели танки Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-3Ф и бронетранспортеры БТР-82А. В ходе учебного боя была успешно отработана внезапная вводная по отражению атаки противника с правого фланга.

Напомним, внезапная проверки сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе проводится с 14 апреля. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.

Также добавим, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что внезапная проверка, начавшаяся на Тихоокеанском флоте России, является рутинным процессом. По его словам, так продолжается обычная практика внезапных проверок.