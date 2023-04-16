Минобороны РФ прокомментировало поднятие Тихоокеанского флота по тревоге

16 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Электронные повестки будут присылать всем...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК В России
Фото: gazeta.spb.ru

Минобороны РФ прокомментировало поднятие Тихоокеанского флота по тревоге

Российское министерство обороны прокомментировало учения сил Тихоокеанского флота на полигоне в Приморье.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, во время внезапной проверки боеготовности была проведена высадка морского десанта на необорудованное побережье в районе тактического поля Мыс Клерка в Приморском крае. При подходе к месту высадки экипаж корабля выставил маскирующую дымзавесу, а на берегу выполнили учения по уничтожению противника во взводном опорном пункте. Для поддержки десанта в бой были введены основные силы.

На этапе боевой стрельбы огонь по мишеням, имитирующим технику, долговременные огневые точки и пехоту противника, вели танки Т-80БВ, боевые машины пехоты БМП-3Ф и бронетранспортеры БТР-82А. В ходе учебного боя была успешно отработана внезапная вводная по отражению атаки противника с правого фланга.

Напомним, внезапная проверки сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе проводится с 14 апреля. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.

Также добавим, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что внезапная проверка, начавшаяся на Тихоокеанском флоте России, является рутинным процессом. По его словам, так продолжается обычная практика внезапных проверок.

Теги: Минобороны РФ, Тихоокеанский флот, учения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети