В Салехарде экс-руководитель ямальского Росреестра осужден за присвоение "премий" сотрудников

В Салехарде экс-руководитель ямальского Росреестра Андрей Кожин признан виновным в присвоении денежных средств в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Следователи установили, что с 2013 по 2019 г. Кожин под видом премий переводил своим подчиненным крупные суммы денег, которые они снимали со своих счетов и передавали начальнику. Так, ему было передано более 14,5 млн руб., из которых незначительную часть, а именно 2 млн руб. он израсходовал на нужды Росреестра, остальные - похитил и использовал по своему усмотрению. Так, ущерб, причиненный государственной организации составил 12,5 млн руб.

Суд приговорил Андрея Кожина к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также он обязан заплатить штраф в размере 500 тыс. руб. и лишается права занимать определенные должности на два года.

При этом следствие ведется и по другим преступлениям, в которых фигурирует Кожин. Речь идет об обвинении в 16 эпизодах взятки в крупном и особо крупном размерах.

Расследование находится на заключительной стадии. Напомним, следственными органами при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по ЯНАО и РУ ФСБ России по Тюменской области, расследуются уголовные дела в отношении организованной преступной группы из числа должностных лиц, получавших в 2016 – 2019 годах через посредников взятки от руководителей коммерческих организаций.

В числе подозреваемых чиновники, занимавшие в тот момент важные посты: и.о. главы департамента имущественных отношений Ямала Андрей Кудрявцев, глава окружной Кадастровой палаты Максим Сартасов, и.о. главы Росреестра на Ямале Андрей Кожин, глава окружного Госстройнадзора Павел Кузнецов. В настоящий момент они задержаны и лишились своих должностей. Также следователи сообщали еще о возможных семи фигурантах уголовного дела, пять из которых выступали как посредники во взяточничестве.

Взятки передавались за незаконные действия в сфере регистрации прав на недвижимость и постановку на кадастровый учет. Всего качестве взяток чиновникам было передано более 25 млн руб.

Действия взяткополучателей квалифицированы следствием по ст.290 УК РФ (получение взяток в значительном, крупном и особо крупном размере), посредники привлечены к уголовной ответственности по ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).