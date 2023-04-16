Благородство с позиции силы: Евгений Топаз оценил инициативу Пригожина по обмену пленными

16 Апреля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Электронные повестки будут присылать всем...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: t.me/razgruzka_vagnera/38/скрин

Благородство с позиции силы: Евгений Топаз оценил инициативу Пригожина по обмену пленными

Автор Telegram-канала «Говорит ТопаZ» положительно оценил факт обмена пленными, реализованного по решению основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Эта инициатива была реализована в связи с празднованием Пасхи, причем сорвать ее не смогли даже удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам в Донецке.

«Потому что в этот день особенно важно напомнить самим себе, что наш гнев праведен и источником его являются не сгнившие от ненависти сердца, но сияющие любовью души. Именно самое успешное и боеспособное подразделение, которое каждый день очищает метр за метром русской земли от безбожников проявило милосердие. Бойцы самого безжалостного подразделения поздравили с праздником пленных, виновных в гибели их братьев, и пожелали поскорее очутиться рядом с семьями», — пишет «Говорит ТопаZ».

При этом автор Telegram-канала поблагодарил «вагнеровцев» за их веру, человечность и доброту. Он подчеркнул, что обмен пленными стал именно проявлением этих качеств, а не «жестом доброй воли», обоснованным трусостью.

Впоследствии «Говорит ТопаZ» ответил комментаторам, решившим, что одобрение такого рода мирных инициатив является оправданием слабости. По мнению автора канала, «Оркестр» представляет собой команду хорошо дисциплинированных и результативных бойцов, достойных подражания.

«Ребята, вы не совсем понимаете, что такое "Вагнер", как "Вагнер" воюет и какой внутри подразделения порядок. Если это примет за образец МО, то мы сможем хоть всех пленных отпускать с наилучшими пожеланиями, потому что у нашего врага просто не будет никакого шанса даже на самую маленькую победу. Ты имеешь право на любые благородные и снисходительные жесты, когда совершаешь их с позиции силы», — отмечается в новой публикации.

В заключение редактор канала еще раз подчеркнул важность того, что украинских пленных отправили домой в важный для всех христиан праздник.

Подразделения ЧВК «Вагнер» в настоящее время продолжают штурмовать позиции ВСУ в Бахмуте (Артемовске). Сейчас этот стратегический пункт уже почти полностью освобожден, все представляющие важность административные и промышленные объекты зачищены от противника. Украинская армия по большей части сконцентрирована на западе города.

Теги: евгений пригожин, обмен пленными, евгений топаз, всу, вагнеровцы, вагнер, оркестр



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети