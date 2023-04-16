Благородство с позиции силы: Евгений Топаз оценил инициативу Пригожина по обмену пленными

Автор Telegram-канала «Говорит ТопаZ» положительно оценил факт обмена пленными, реализованного по решению основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Эта инициатива была реализована в связи с празднованием Пасхи, причем сорвать ее не смогли даже удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам в Донецке.

«Потому что в этот день особенно важно напомнить самим себе, что наш гнев праведен и источником его являются не сгнившие от ненависти сердца, но сияющие любовью души. Именно самое успешное и боеспособное подразделение, которое каждый день очищает метр за метром русской земли от безбожников проявило милосердие. Бойцы самого безжалостного подразделения поздравили с праздником пленных, виновных в гибели их братьев, и пожелали поскорее очутиться рядом с семьями», — пишет «Говорит ТопаZ».

При этом автор Telegram-канала поблагодарил «вагнеровцев» за их веру, человечность и доброту. Он подчеркнул, что обмен пленными стал именно проявлением этих качеств, а не «жестом доброй воли», обоснованным трусостью.

Впоследствии «Говорит ТопаZ» ответил комментаторам, решившим, что одобрение такого рода мирных инициатив является оправданием слабости. По мнению автора канала, «Оркестр» представляет собой команду хорошо дисциплинированных и результативных бойцов, достойных подражания.

«Ребята, вы не совсем понимаете, что такое "Вагнер", как "Вагнер" воюет и какой внутри подразделения порядок. Если это примет за образец МО, то мы сможем хоть всех пленных отпускать с наилучшими пожеланиями, потому что у нашего врага просто не будет никакого шанса даже на самую маленькую победу. Ты имеешь право на любые благородные и снисходительные жесты, когда совершаешь их с позиции силы», — отмечается в новой публикации.

В заключение редактор канала еще раз подчеркнул важность того, что украинских пленных отправили домой в важный для всех христиан праздник.

Подразделения ЧВК «Вагнер» в настоящее время продолжают штурмовать позиции ВСУ в Бахмуте (Артемовске). Сейчас этот стратегический пункт уже почти полностью освобожден, все представляющие важность административные и промышленные объекты зачищены от противника. Украинская армия по большей части сконцентрирована на западе города.