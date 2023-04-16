В Брянске прохожий нашел обломки беспилотника со взрывчаткой

В Брянске случайный прохожий обнаружил беспилотник, начиненный взрывчаткой, сообщает telegram-канал Baza.

Летательный аппарат рухнул в лесу, примерно в пяти километрах от дома по ул. Абашева, 100. Прохожий обнаружил обломки беспилотника и взрывное устройство среди них.

Возможно беспилотник нес заряд из пластичного взрывчатого вещества. Минобороны РФ и глава Брянской области Александр Богомаз пока никак не прокомментировали произошедший инцидент.