В Лабытнанги в пожаре сгорели четыре человека

В Лабытнанги возбуждено уголовное дело из-за гибели четырех человек во время пожара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР

Трагедия произошла накануне вечером в доме №31 по ул. Школьная. Погибшие были обнаружены после тушения пожара. Следователи отмечают, что тела со следами "термического воздействия" были без видимых признаков насильственной смерти.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Допрашивают очевидцев, осматривают место происшествия. Также назначены судмедэкспертизы для того, чтобы установить точную причину смерти ямальцев.