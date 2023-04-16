В Санкт-Петербурге актера сбили насмерть на электросамокате

В Санкт-Петербурге погиб актер Вадим Волков. Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре СКР, артиста сбил самокат.

Трагедия произошла еще 9 апреля. По информации из социальных сетей, молодой человек, предположительно, управлял электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного комитета по Санкт-Петербургу установить обстоятельства гибели актера и возбудить уголовное дело. В СКР напоминают, что после появления самокатов и несчастных случаев, связанных с ними, в правила дорожного движения были внесены изменения. Однако в последнее время число ДТП и случаев травматизма, связанных с электросамокатами, стало больше.

В ведомстве напомнили, что это транспортное средство является источником повышенной опасности.