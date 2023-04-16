16 Апреля 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Следственный комитет РФ

В Екатеринбурге в одной из квартир рухнули потолочные перекрытия

Сегодня ночью в Екатеринбурге в одной из квартир рухнули деревянные потолочные перекрытия. Об инциденте Накануне.RU сообщили в информационном центре СК России.

Инцидент произошел в доме по ул. Свердлова. Дом был построен в 1954 году, он не был газифицирован. К счастью обошлось без пострадавших. Проверку инцидента уже начала прокуратура. В надзорном ведомстве уточняют, что инцидент произошел в одной из квартир шестого подъезда дома.

Прокуратура намерена дать оценку соблюдения жилищного законодательства и управляющей компании. Также прокуратура установит, когда в последний раз проводился капитальный и текущий ремонт дома.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль и поручил руководителю регионального управления СКР Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело. Также он будет должен представить Бастрыкину доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Теги: перекрытия, дом, свердлова, бастрыкин



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