Российские военные на Купянском направлении уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп Украины

Российские военные на Купянском направлении уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп Украины. Видео комментарий офицера пресс-центра группировки "Запад" приводит пресс-служба российского Министерства обороны в telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Кроме того, военное ведомство сообщает о срыве двух ротаций подразделений ВСУ на передовых позициях близ Стельмаховки и Двуречной.

Также разведывательная группа бригады специального назначения вскрыла, а расчет самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" под командованием старшего сержанта Алексея Попова уничтожил укрытие противника. В ходе контрбатарейной борьбы комплексным применением расчетов РСЗО "Град" и гаубиц "Мста-С" уничтожено орудие Д-20 в районе населенного пункта Кучеровка.