16 Апреля 2023
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Происшествия
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Украинские войска обстреляли собор в Донецке во время пасхальной службы

Сегодня во время пасхальной службы украинские боевики обстреляли Преображенский кафедральный собор в Донецке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

К сожалению, не обошлось без погибших и раненных. По информации ведомства, во время богослужения погибла женщина. Пять прихожан и иподиакон храма получили ранения. Православный храм стал не единственной целью неонацистов. Обстрелам также подверглись и другие мирные объекты Донецка.

От обстрела здания детского сада начался пожар. Также были обстреляны магазин, аптека и крытый рынок.

Напомним, ранее ВСУ обстреляли жилые кварталы Ясиноватой. Погибли четыре человека, 10, среди которых семилетняя девочка, получили ранения. Обстрелам также подвергались Курская и Белгородская области. В поселке Теткино Курской области из-за обстрелов загорелся дом. В Белгородской - во время обстрела Новой Таволжанки один из снарядов прилетел в частный жилой дом, разрушена его стена дома, выбиты окна и поврежден забор. Есть одна пострадавшая – бабушка 73 лет получила контузию.

Кроме того, беженец из Артемовска, где сейчас ведутся ожесточенные бои, рассказал про запрет ВСУ тушить горящие после попадания снарядов дома, били из пулеметов по дверям, по окнам, забрасывали гранатами подвалы с людьми.

Следственный комитет установит круг лиц, причастных к совершению преступлений.

Теги: собор, храм, обстрел, следственный комитет



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