Зеленский поздравил верующих с Пасхой напротив Киево-печерской лавры

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к верующим на фоне Киево-Печерской лавры, которая стала центром противостояния между верующими УПЦ и ПЦУ, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним на храмы, размещенные на территории лавры претендует Православная церковь Украины. Договор аренды был расторгнут в одностороннем порядке на основании якобы выявленных нарушений.

Власти Украины предписали духовенству УПЦ выселиться из монастыря, на что был дан срок до конца марта. Разрыв договора в УПЦ попытались обжаловать. Фактически украинский режим в нарушение норм своего же законодательства вмешался в договорные отношения между двумя субъектами. Беззаконность этого решения состоит в том, что, согласно постановлению Конституционного суда, ненормативные правовые акты не могут быть отменены или изменены органом власти после их исполнения.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Петр (Лебедь) был отправлен под домашний арест. Ему также запрещено общаться с верующими. Ранее наместника вызывали на допрос, ему вменяют разжигании межрелигиозной вражды (статья 161 Уголовного кодекса). Речь идет о высказываниях по отношению к "ПЦУ" и Константинопольскому патриархату, сказанных им в видеообращении "просим справедливости для нашей Церкви".

МИД России потребовал "немедленного освобождения митрополита Павла и предоставления ему соответствующей медицинской помощи". В Москве заявили, что фигура наместника "приобретает образ мученика за православную веру". Внешнеполитическое ведомство осудило президента Украины Владимира Зеленского, отказавшегося встретиться с руководством Украинской православной церкви Московского патриархата.



