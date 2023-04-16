16 Апреля 2023
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Фото: t.me/rlz_the_kraken/ скрин

Пригожин поручил передать военнопленных Украине

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отдал приказ передать Украине военнопленных в честь Пасхи, передает корреспондент Накануне.RU.

В telegram-канале Пригожина опубликован видеоролик, на котором он отдает своему подчиненному приказ подготовить военных для передачи: накормить, напоить, осмотреть раненных и отправить их на украинскую территорию до обеда. Когда именно было снят видеоролик неизвестно. Пригожин и военнослужащий, к которому он обращался, говорили, что сделать это нужно до наступления Пасхи.

После разговора с Пригожиным боец ЧВК "Вагнер" обратился к пленным со словами, что возвращают их близким: женам, матерям, детям и заявил: "надеемся, что вы больше к нам не попадете".

После на кадрах видно, как десятки военнопленных ВСУ, в том числе раненные, отправляются на территорию Украины.

Теги: Евгений Пригожин, военнопленные, Пасха



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