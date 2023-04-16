Российские войска уничтожили пункт дислокации "Иностранного легиона"

Российское артиллерийское подразделение Южной группировки войск совершило ряд огневых налетов на донецком направлении. Об этом говорится в видеокомментарии начальника-пресс-центра группировки "Юг" Ивана Бигмы, распространенном в сети сегодня, передает корреспондент Накануне.RU.

В результате удара российских войск было нанесено поражение пункту временной дислокации "Иностранного легиона" рядом с населенным пунктом Архангельское. Также под огонь попали 129-тая бригада территориальной обороны Украины рядом с населенным пунктом Керамик, а также по месту дислокации 12-того батальона 110 механизированной бригады ВСУ рядом с Очередино.

Противник понес потери в личном составе и военной технике. Также отмечается, что был уничтожен склад боеприпасов 12-го отдельного десантно-штурмового батальона 110-й мехбригады ВСУ.

В районе населенного пункта Победа экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" подразделений РХБЗ Южной группировки войск уничтожили опорный пункт противника вместе с личным составом.