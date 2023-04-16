Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху

Президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным принял участие в ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Торжественный молебен совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Также глава государства поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение.

"Замечательный, всеми любимый праздник Пасхи дарит верующим надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей. В этот весенний праздничный день с чувством глубокого удовлетворения хочу отметить созидательную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сохранение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, решение ключевых социальных проблем, укрепление института семьи, воспитание молодёжи, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений. Церковь всегда была вместе с народом, делила с ним радости и тяготы. И сегодня, в условиях серьёзных вызовов, она активно участвует в делах милосердия и благотворительности, помогает людям находить прочную духовную опору", - говорится в поздравлении.