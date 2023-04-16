16 Апреля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Благодатный Огонь доставили на Урал - в организации помог фонд святой Екатерины. Как и где получить частицу огня домой?

Накануне днем в Иерусалиме в храме Гроба Господня, который был построен над местом распятия и Воскрешения Иисуса Христа, произошло чудо схождения Благодатного Огня.

александр андреев(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Благодатный Огонь — это главный символ победы жизни над смертью, Великая суббота — это день, когда верующие православные вспоминают сошествие Господа в ад ради избавления человечества от вечных мук за грехи.

благодатный огонь(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Специальный борт, организованный Фондом святой Екатерины, доставил удивительный благодатный огонь на Урал. С самого утра православные верующие могут зажечь свечи в храмах и церквях по всей области, а в 16:00 в Свято-Троицком соборе состоится Пасхальный крестный ход.

благодатный огонь, андреев(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Уже 20 лет в Иерусалим с паломнической миссией ездит настоятель Храма-на-Крови отец Максим Миняйло.

лампада, благодатный огонь(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

"Десять человек из нашей группы попали в Храм и увидели схождение Огня — для нас это огромная милость Божья. Мы этому бесконечно рады". Как поясняют священники, Иерусалимская церковь имеет огромное значение, потому что она зиждется на месте жизни, страдания и воскресения Иисуса Христа. Эта церковь основана на крови Христа, тогда как другие церкви были основаны на проповеди апостолов. Она является матерью всех православных церквей.

благодатный огонь(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Согласно канонам православия, благодатный огонь — это свет Христов. «Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы» — это слова Священного писания, а дьявол — это источник тьмы, помрачения и страдания. Поэтому Господь являет себя как свет, как спасение для людей.

благодатный огонь(2023)|Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

"Огонь — это символ победы. Свет заполняет собой все, вытесняет тьму. Поэтому взяв этот огонь мы должны стараться, чтобы свет добрых дел, веры, любви вытеснял всякое зло" -поясняет отец Миняйло.

Теги: благодатный огонь, фонд святой екатерины, православие, крестный ход



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